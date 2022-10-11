FAW привезет в Россию подержанные автомобили

Китайский автопроизводитель FAW, который осуществляет сборку нескольких бюджетных моделей Volkswagen в КНР, планирует наладить поставки подержанных автомобилей на российский рынок

По данным некоторых источников автопроизводитель собирается импортировать в Россию партию из тысячи Volkswagen Jetta с пробегом. Также руководство FAW ведет внутренние обсуждения по поводу поставок поддержанных машин премиальной марки Hongi. К сожалению, никакой конкретики в данном пункте нет.

Возникает еще один важный вопрос. Будут ли дилеры FAW брать на себя все обязательства по обслуживанию таких автомобилей. Также неизвестно будет ли FAW предоставлять какую-либо гарантию российским покупателям.