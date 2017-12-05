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5 дек 2017

FCA может наладить техническое сотрудничество с Hyundai

FCA может наладить техническое сотрудничество с Hyundai

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведет переговоры о техническом сотрудничестве с корейской Hyundai. Об этом заявил глава FCA Серджио Маркионне. По его словам, есть несколько областей, где компании могли быть полезны друг другу.

При этом Маркионне исключил всяческую возможность слияния компаний. «Мы уже закупаем комплектующие у Hyundai, почему бы нам не расширить сотрудничество, особенно, что касается трансмиссий и водородных автомобилей», — заявил он.

Впервые слухи о взаимном интересе Hyundai и FCA появились в сентябре этого года. Но тогда корейские СМИ писали о том, что Hyundai ищет возможность поглотить Fiat Chrysler Automobiles.

У FCA сейчас очень сложное положение: европейское отделение приносит исключительно убытки. Маркионне даже рассматривает возможность продажи производителя автокомпонентов Magnetti Marelli. Также в FCA подумывают о перепрофилировании компании Comau, которая занимается вопросами робототехники с тем, чтобы она занялась системами искусственного интеллекта для автономных систем вождения автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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