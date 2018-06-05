Нельзя сказать, чтобы у концерна Fiat Chrysler Automobiles все было плохо, но европейское отделение приносит одни убытки, а тут еще и глава концерна Сердижио Маркионне решил уйти в отставку.

Правда, уйдет он только летом 2019 года, а потому представил пятилетние планы по развитию марок Jeep, Ram, Maserati и Alfa Romeo лично.

У Jeep в ближайшие пять лет должно выйти восемь новых моделей. В их числе большой премиальный Jeep Grand Wagoneer, а также пикап на базе Wrangler. Кроме того, появится трехместная версия Grand Cherokee, новые поколения Renegade и Cherokee, а также обновленный Compass. Кроме того был анонсирован новый маленький внедорожник и «низкий трехрядный кроссовер», которые будут продаваться только в Китае.

Alfa Romeo же сделает ставку на спортивные модели. В ближайшие годы будет представлено купе GTV. Его сделают на базе седана Giulia, купе получит двигатель мощностью 600 л.с. и полный привод. Еще одной сенсацией стали планы возродить купе 8C. Машина станет полноценным суперкаров со среднемоторной компоновкой, углепластиковым шасси и кузовом. Приводиться в двжиение супрекар будет гибридной силовой установкой с ДВС и двумя электромоторами. Обещают не менее 700 л.с. Кроме того, Alfa Romeo все же обновит хэтчбек Giulietta, а также сделает длиннобазный вариант кроссовера Stelvio для китайского рынка. Также в планах еще два кроссовера, один более компактный, а второй более крупный, чем Stelvio.

Maserati за пять лет полностью обновит свою гамму. Появятся новое поколение седана Quattroporte и кроссовера Stelvio, в гамму добавится еще один паркетник. Ну и итальянцы все же решились на серийный выпуск суперкара Alieri. Он будет иметь два кузова: купе и родстер.

А что же Fiat, Lancia и Chrysler? Им на презентации не было уделено ни слова. Единственной моделью Fiat может остаться кроссовер 500Х, но он сиречь перелицованный Jeep Renegade. Судьба Lancia предрешена: после завершения выпуска Ypsiolon, марка уйдет в историю. Нет никаких новостей и о будущих моделях Chrysler, вероятнее у него в гамме останется только минивэн Pacifica.