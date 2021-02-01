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1 фев 2021

Февраль меняет жизнь водителей

Февраль меняет жизнь водителей

С первым числом второго месяца зимы в жизнь российских автомобилистов войдут два новшества. Первое  касается тюнинга, а второе – денег

Начнем с последнего. С первого числа поднимаются тарифы в системе «Платон». Ранее за каждый километр водители грузовиков платили по 2.2 рубля. Теперь же сумма составляет 2.34 рубля.  Разумеется, дальнобойщиков, среди читателей Motorpage сравнительно немного, а для  всех простых водителей куда более важным окажется первое нововведение.

Итак, тюнинг. Эта область до сих пор вызывает бурную полемику в плане регулирования. Что-то нам подсказывает, что после данного новшества она лишь усилится. Итак, с сегодняшнего дня водители не могут получить разрешение на внесения изменений в автомобили, если в специальном реестре отсутствует заключение испытательного центра и протокол проверки. То есть, даже после установки газобаллонного оборудования вам придется отправить машину на экспертизу.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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