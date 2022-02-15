Fiat 500X и Tipo получили гибридную версию

В позапрошлом году гибриды 500 и Panda дали старт электрификации модельного ряда Fiat. Сегодня, с появлением новых 500X Hybrid и Tipo Hybrid этот процесс можно считать полностью законченным.

Фактически, всеми гибридными компонентами с Fiat поделился Jeep. Силовая установка в виде полуторалитрового 130-сильного трубомотора и электрического двигателя встречается на многих кроссоверах, например, на Renegade или Compass.Отметим, что электромотор здесь не только помогает при разгоне, но ещё позволяет двигаться без запуска ДВС, правда запас хода на электротяге скромен – всего лишь 30 километров.

Зато расход топлива на гибридах низок. К примеру, для Fiat Tipo производитель заявляет всего лишь 4.5 литра на сто километров пути. При этом с места до ста километров в час 500X Hybrid разгоняется за 9,4 секунды, Tipo Hybrid — за девять секунд ровно