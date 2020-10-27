Fiat и PSA намерены до февраля добиться одобрения ЕС на слияние

FCA (FIAT-Chrysler) и Groupe PSA (Peugeot-Citroen) собираются получить одобрение от властей Евросоюза на проведение сделки стоимостью $38 млрд. В результате слияния должен получиться четвертый по размеру автопроизводитель в мире с новым именем — Stellantis

FCA и PSA подписали соглашение о слиянии в декабре 2019-го. С тех пор они с переменным успехом движутся в сторону объединения. На пути у них возникли две проблемы: пандемия, которая принесла кризис в автомобильную отрасль, и необходимость добиться разрешения на сделку со стороны Европейской комиссии. После слияния с распределением долей 50:50 под одной крышей окажутся такие разномастные бренды, как Fiat, Jeep, Dodge, RAM и Maserati, Peugeot, Opel и DS.

Также PSA и FCA заявили, что при создании нового предприятия они планируют существенную экономию средств. Так, 40% экономии придется на счет расходов, связанных с выпуском самой продукции, 40% — на закупки и 20% — на другие сферы, такие как маркетинг, ИТ и логистика. Как пишет Reuters, FCA и PSA надеются завершить слияние в первом квартале 2021 года. Еврокомиссия озвучит свое решение по этой сделке до 2 февраля.