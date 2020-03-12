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12 мар 2020

Fiat остановил выпуск автомобилей

Fiat остановил выпуск автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) вынужден ввести остановку производства машин на своих предприятиях в Италии. Кроме того, деятельность в стране временно приостанавливают крупнейшие автомобильные дилеры.

В Fiat отметили, что эти меры связаны с требованиями итальянского правительства по противодействию распространению вируса нового типа в стране. В компании уже предприняли ряд действий, направленных на повышение безопасности, в том числе дезинфекцию рабочих зон и помещений для отдыха. На некоторых предприятиях вводятся временные остановки производства, которые, как уверяют в Fiat, не должны сказаться на общем объеме продукции.


По данным Automotive News, крупнейший итальянский автомобильный дилер Autotorino, который в 2019 г. реализовал около 30 тыс. новых машин и более 20 тыс. подержанных, свернет свою деятельность как минимум до 3 апреля. Это будет первая остановка в работе компании за ее более чем полувековую историю.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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