Ford Explorer превратился в гоночный болид

Спортивное подразделение концерна Ford под названием Ford Performance анонсировало уникальный образец кроссовера Explorer — единственный в своём роде гоночный Explorer ST.

Ford Explorer ST – это гоночный болид. У машины даже нет салона – его убрали ради снижения веса. Что касается остальных доработок, то на кроссовер установили новые тормоза от Brembo, которые были позаимствованы у заряженного «Мустанга» (Shelby GT500). К сожалению, в данный момент нет никакой информации относительно модернизации силовой установки.

Напомним, что штатный мотор V6 развивает более четырехсот лошадиных сил (406). Также кроссовер получил заниженную подвеску. Гоночный Explorer ST встанет на вооружение школы Ford Performance Racing School, которая обучает навыкам спортивного вождения обладателей спорткаров Ford