Ford прекратил работу над беспилотниками

Компания Ford отозвала свой запрос властям США на разрешение тестов беспилотных машин 4-го уровня на дорогах общего пользования.

Ранее Ford рассчитывал разработать и впоследствии коммерциализировать беспилотный транспорт для каршеринговых сервисов и служб доставки.

Однако сейчас в Ford решили, что сделать этот проект рентабельным при современном уровне развития технологий не получится. Поэтому разработку беспилотников поставили на паузу — как минимум временно. Концерн сосредоточится на развитии своего «автопилота» BlueCruise: уровень его автономности планируется повысить до третьего.