Ford решил вернуть Детройту былую славу

Как известно, этот американский город, некогда сердце автомобильной промышленности, уже долгое время находится в упадке, что, однако, не мешает корпорациям по-прежнему держать здесь свои штаб-квартиры. Более того, автомобильные гиганты собираются вдохнуть в город новую жизнь.