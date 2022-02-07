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7 фев 2022

Ford решил вернуть Детройту былую славу

Ford решил вернуть Детройту былую славу
Как известно, этот американский город, некогда сердце автомобильной промышленности, уже долгое время находится в упадке, что, однако, не мешает корпорациям по-прежнему держать здесь свои штаб-квартиры.  Более того, автомобильные гиганты собираются вдохнуть в город новую жизнь.
Так, к примеру, компания Ford недавно заявила о планах реконструкции здания Центральной мичиганской железнодорожной станции. В новом прочтении здание и прилегающая к нему территория станут основой специального технического кластера, где будет вестись разработка передовых решений в области транспорта.  Сообщается, что концерн уже вложил в проект более полумиллиарда долларов. Власти штата Мичиган также поддержали проект, и направили туда 126 миллионов долларов бюджетных средств. Эти деньги пойдут на создание рабочей и жилой инфраструктуры вокруг Инновационного района в Корктауне. В проекте задействован и третий участник – компания Google, которая создаст на новом месте образовательные центры для обучения молодых специалистов из колледжей и старшей школы в рамках программ развития карьеры в различных корпорациях.
 
В Ford заявляют, что кластер придуман в качестве центра притяжения предпринимателей, исследователей и специалистов со всей страны. Запуск назначен на конец следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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