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23 авг 2022

Ford сократит персонал по всему миру

Ford сократит персонал по всему миру

Американский концерн продолжает свою реструктуризацию по превращению в лидирующего производителя электрокаров - закрывает ненужные заводы, оптимизирует работу сборочных площадок, а также сокращает персонал.

Недавно стало известно, что американский автогигант Ford планирует сократить 3000 сотрудников — штатных и тех, кто работает по контракту. Самые массовые сокращения произойдут на заводах в Северной Америке и Индии. Руководство концерна заявляет, что "под нож" отправит сотрудников с производств машин на ДВС - их компетенций по строительство электрокаров недостаточно для реализации общих планов компании.

Отметим, что в конце 2018 года корпорация General Motors сделала аналогичный шаг- сократила 14 000 сотрудников, чтобы ускорить реализацию стратегии по производству электромобилей. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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