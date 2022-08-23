Ford сократит персонал по всему миру

Американский концерн продолжает свою реструктуризацию по превращению в лидирующего производителя электрокаров - закрывает ненужные заводы, оптимизирует работу сборочных площадок, а также сокращает персонал.

Недавно стало известно, что американский автогигант Ford планирует сократить 3000 сотрудников — штатных и тех, кто работает по контракту. Самые массовые сокращения произойдут на заводах в Северной Америке и Индии. Руководство концерна заявляет, что "под нож" отправит сотрудников с производств машин на ДВС - их компетенций по строительство электрокаров недостаточно для реализации общих планов компании.

Отметим, что в конце 2018 года корпорация General Motors сделала аналогичный шаг- сократила 14 000 сотрудников, чтобы ускорить реализацию стратегии по производству электромобилей.