Формат водительских удостоверений в РФ изменится

ГИБДД вместе с другими профильными ведомствами решило изменить формат водительского удостоверения. Нет, о цифровизации речи не идет, пока изменения касаются обычных документов

Собственно главное, что сделают с водительской карточкой – уберут с нее штрихкод на стороне, где перечисляются категории. По изначальному замыслу сканирование этого кода должно было раскрывать инспекторам всю информацию о документе и подтверждать его подлинность.

На практике им никогда не пользовались – сотрудники ГИБДД напрямую обращались к электронным базам, где находили нужные данные, так что фактически штрихкод стал рудиментом. К слову, эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений тоже стартовал - при проверке автомобилист может показать вместо реального документа QR-код в приложении «Госуслуги Авто». Однако возить удостоверение с собой всё ещё необходимо