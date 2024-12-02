GAC и Huawei создадут новый бренд “зеленых” автомобилей премиум класса

Китайский концерн GAC и технологический гигант Huawei подписали соглашение о создании совместного бренда “умных” и экологически чистых автомобилей премиум-класса

Этот проект станет дополнением к уже существующим линейкам GAC, таким как Aion, Trumpchi и Hyptec. В свою очередь, Huawei включит бренд в свой альянс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). На данный момент не известно, как будет называться новая марка. Также нет информации о сроках выхода на рынок, но судя по планам GAC по выпуску “зеленых” автомобилей, первенца бренда мы сможем увидеть уже в следующем году.

Вероятно, он напрямую связан с концептом 1 Concept, представленным GAC и Huawei в сентябре этого года. Это седан длиной 5128 мм и колесной базой 3000 мм. Автомобиль оснащен “операционкой” HarmonyOS и системой автономного вождения Qiankun ADS 3.0 (такую же начинку получат и другие модели совместного бренда). Ожидается, что серийную версию покажут в первом квартале 2025 года.