Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2024

GAC и Huawei создадут новый бренд “зеленых” автомобилей премиум класса

GAC и Huawei создадут новый бренд “зеленых” автомобилей премиум класса

Китайский концерн GAC и технологический гигант Huawei подписали соглашение о создании совместного бренда “умных” и экологически чистых автомобилей премиум-класса

Этот проект станет дополнением к уже существующим линейкам GAC, таким как Aion, Trumpchi и Hyptec. В свою очередь, Huawei включит бренд в свой альянс HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). На данный момент не известно, как будет называться новая марка. Также нет информации о сроках выхода на рынок, но судя по планам GAC по выпуску “зеленых” автомобилей, первенца бренда мы сможем увидеть уже в следующем году.

Вероятно, он напрямую связан с концептом 1 Concept, представленным GAC и Huawei в сентябре этого года. Это седан длиной 5128 мм и колесной базой 3000 мм. Автомобиль оснащен “операционкой” HarmonyOS и системой автономного вождения Qiankun ADS 3.0 (такую же начинку получат и другие модели совместного бренда). Ожидается, что серийную версию покажут в первом квартале 2025 года.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Scoperta

Итальянский стиль для британской классики: Camal Scoperta на базе Caterham Seven

02 декабря 2024
Rox Motor 01

На российский рынок выходит новый автомобильный бренд Rox

02 декабря 2024
Belgee S50

Белорусская марка Belgee пополнила свой модельный ряд седаном S50

02 декабря 2024
Mercedes-Benz S900

Mercedes-Benz готовится к расширению линейки S-Class: зарегистрированы индексы S700, S800 и S900

29 ноября 2024

На бывшем заводе Hyundai будут собирать китайские кроссоверы

29 ноября 2024

В России повысят штрафы и уменьшат скидку за их своевременную оплату

29 ноября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) cила внедорожника Тест драйв
02 декабря 2024

BAIC BJ40
"Cила внедорожника"
Tank 500 - tank 500 blacktrail (2024) черное на черном
Тест драйв
29 ноября 2024

Tank 500
"Черное на черном"
BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) мама мыла раму
Тест драйв
26 ноября 2024

BAIC BJ40
"Мама мыла раму"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 7 7