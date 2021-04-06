Президент России подписал закон о «гаражной амнистии», который вступит в силу с первого сентября текущего года

Да, с первого сентября у россиян появится легализовать свои гаражи. Дело в том, что в юридическом поле многих гаражей совсем не существует – до 2004 года в законодательстве вообще не содержалось такого понятия как «гараж». Конечно же, после вступления в силу градостроительного кодекса ситуация изменилась, но до того момента успели построить целое множество гаражей, оформление которых в собственность является крайне сложной задачей. Новый же закон позволит владельцам получить шанс на закрепление юридического статуса объекта.

Собственно, если вы владеете гаражом, который был построен до 2004 года, то до 2026 года у вас будет возможность зарегистрировать его. Для оформления надо будет отправиться в Росреестр и подать соответствующее заявление. Правда, просто так никто не будет давать вам право собственности – необходимо предоставить документы, которые подтверждают факт владения. По некоторым данным, во внимание будут даже принимать договора на подключение гаража к коммуникациям, или платежки за коммунальные услуги.