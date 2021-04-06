Автомобильный портал Motorpage
6 апр 2021

Гаражная амнистия утверждена

Гаражная амнистия утверждена

Президент России подписал закон о «гаражной амнистии», который вступит в силу с первого сентября текущего года

Да, с первого сентября у россиян появится легализовать свои гаражи. Дело в том, что в юридическом поле многих гаражей совсем не существует – до 2004 года в законодательстве вообще не содержалось такого понятия как «гараж». Конечно же, после вступления в силу градостроительного кодекса  ситуация изменилась, но до того момента успели построить целое множество гаражей, оформление которых в собственность является крайне сложной задачей. Новый же закон позволит владельцам получить шанс на закрепление юридического статуса объекта.

Собственно,  если вы владеете гаражом, который был построен до 2004 года, то до 2026 года у вас будет возможность  зарегистрировать его.  Для оформления надо будет отправиться в Росреестр и подать соответствующее заявление. Правда,  просто так никто не будет давать вам право собственности – необходимо предоставить документы, которые подтверждают факт владения. По некоторым данным, во внимание будут даже принимать договора на подключение гаража к коммуникациям, или платежки за коммунальные услуги.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Skoda показала тизер нового Kodiaq

06 апреля 2021

Российский рынок снова упал

06 апреля 2021
GMC Hummer EV SUV (2024)

В GM дали объяснения по различиям мощности у Hummer

06 апреля 2021

Представлен новый Jeep Compass

06 апреля 2021

Власти столицы не разделяют взгляды духовенства на парковки

06 апреля 2021

В Москве появится народный каршеринг

06 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Flying Spur - bentley flying spur (2020) не признает компромиссов Тест драйв
06 апреля 2021

Bentley Flying Spur
"Не признает компромиссов"
Volkswagen Multivan - volkswagen multivan (2019) хиппи-бизнесмен
Тест драйв
02 апреля 2021

Volkswagen Multivan
"Хиппи-бизнесмен"
Subaru WRX - subaru wrx sport (2018) почему счет спорт-седанов subaru идет на десятки
Тест драйв
31 марта 2021

Subaru WRX
"Почему счет спорт-седанов Subaru идет на десятки"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 8 0 2 2