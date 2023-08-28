Автомобильный портал Motorpage
28 авг 2023

«Газпром нефть» перейдет на полный цикл производства российских синтетических масел

«Газпром нефть» перейдет на полный цикл производства российских синтетических масел
Автор фото: фото автора

Компания "Газпром нефть" готовится к запуску нового комплекса гидроизодепарафинизации на своем Омском заводе смазочных материалов. Этот комплекс будет являться крупнейшим производством в России, специализирующимся на производстве компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, используемых в автомобилях и оборудовании на промышленных производствах

Одной из основных целей этого проекта является отказ от импортных базовых масел и обеспечение российского рынка современными смазочными материалами, полностью созданными из отечественного сырья. Годовой объем выпуска составит 220 тыс. тонн, а сумма инвестиций в проект превышает 44 млрд рублей.

Этот комплекс уникален для российской нефтеперерабатывающей отрасли и способен работать на всех типах нефтяного сырья для производства масел, что обеспечивает максимальную эффективность процесса. Продукция будет выпускаться по трехступенчатой системе, гарантирующей качество синтетических масел по мировым стандартам. Все технологические процессы будут осуществляться с использованием современных катализаторов и водорода, которые позволяют раскрыть и усилить ключевые свойства смазочных материалов.

Генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолий Скоромец отметил, что стратегическая задача заключается в обеспечении внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и промышленными маслами. Для достижения этой цели доля синтетических смазочных материалов в производстве будет постоянно увеличиваться.

«Комплекс гидроизодепарафинизации – один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и других российских предприятий-партнеров», – отметил Анатолий Скоромец.
 

При написании новости использовалась информация:
Стоян Васев

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan Raeton Plus

В Россию привезли Changan Raeton Plus

28 августа 2023
УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот» получит обновление

28 августа 2023
Porsche 911

Porsche выпустил лимитированные кроссовки Puma в честь 60-летия Porsche 911

28 августа 2023
Dongfeng Mengshi 917

Названа цена Dongfeng Mengshi 917

28 августа 2023
GAC GS8

Представлен гибридный GAC GS8

28 августа 2023
Dongfeng Nano 01

Dongfeng представил новый бренд и новый автомобиль

25 августа 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа? Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Li L9 - li l9 (2023) большой китайский «идеал»
Тест драйв
09 августа 2023

Li L9
"Большой китайский «Идеал»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 3 0