«Газпром нефть» перейдет на полный цикл производства российских синтетических масел

Компания "Газпром нефть" готовится к запуску нового комплекса гидроизодепарафинизации на своем Омском заводе смазочных материалов. Этот комплекс будет являться крупнейшим производством в России, специализирующимся на производстве компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, используемых в автомобилях и оборудовании на промышленных производствах

Одной из основных целей этого проекта является отказ от импортных базовых масел и обеспечение российского рынка современными смазочными материалами, полностью созданными из отечественного сырья. Годовой объем выпуска составит 220 тыс. тонн, а сумма инвестиций в проект превышает 44 млрд рублей.



Этот комплекс уникален для российской нефтеперерабатывающей отрасли и способен работать на всех типах нефтяного сырья для производства масел, что обеспечивает максимальную эффективность процесса. Продукция будет выпускаться по трехступенчатой системе, гарантирующей качество синтетических масел по мировым стандартам. Все технологические процессы будут осуществляться с использованием современных катализаторов и водорода, которые позволяют раскрыть и усилить ключевые свойства смазочных материалов.



Генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолий Скоромец отметил, что стратегическая задача заключается в обеспечении внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и промышленными маслами. Для достижения этой цели доля синтетических смазочных материалов в производстве будет постоянно увеличиваться.



«Комплекс гидроизодепарафинизации – один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и других российских предприятий-партнеров», – отметил Анатолий Скоромец.

