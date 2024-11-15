Geely готовит объединение Zeekr и Lynk&Co

Концерн Geely Group готовит объединение двух своих брендов Zeekr и Lynk&Co. Частичное слияние произойдет благодаря приобретению Zeekr контрольного пакета акций Lynk&Co

Данный шаг обусловлен оптимизацией модельных рядов двух брендов. В линейках Zeekr и Lynk&Co есть модели которые практически сопоставимы с друг с другом не только в техническом плане, но и даже во внешности. Из-за этого нередко создается путаница. И все же, руководство Geely не стремится к полной ликвидации бренда Lynk&Co, который был создан совместно с Volvo в 2017 году. Планируется консолидировать усилия под лидерством Zeekr для создания конкурентных преимуществ на рынке электрокаров.

Объединение Zeekr и Lynk&Co станет первым шагом к созданию Geely центрального бренда, который соберет вокруг себя остальные дочерние марки, выпускающие электромобили. Судя по опубликованной информации, после Lynk&Co, Zeekr отойдет 51% доля акций бренда Polestar.