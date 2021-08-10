Geely и Renault договорились о дружбе

Китайский и французский концерн будут помогать друг другу в освоении новых рынков и разработке новых автомобилей.

Со своей стороны китайцы готовы помочь Renault вывести на рынок поднебесной несколько гибридных моделей. В данный момент выводятся три версии относительно фундамента по сотрудничеству. Первая – совместная разработка моделей. Вторая – автомобили Renault будут продаваться под брендом Geely. Третья - работать французы будут сами, но по китайским наработкам.

Теперь поговорим о другой стороне медали – в Renault пообещали поддержку китайцам в освоении рынка Южной Корей при помощи собственной компании Renault Samsung. Скорее всего, речь идет о локализации некоторых китайских моделей.