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10 авг 2021

Geely и Renault договорились о дружбе

Geely и Renault договорились о дружбе

Китайский и французский концерн будут помогать друг другу в освоении новых рынков и разработке новых автомобилей.

Со своей стороны китайцы готовы помочь Renault вывести на рынок поднебесной  несколько гибридных моделей. В данный момент выводятся три версии относительно фундамента по сотрудничеству. Первая – совместная разработка моделей. Вторая – автомобили Renault будут продаваться под брендом Geely. Третья -  работать французы будут сами, но по китайским наработкам.

Теперь поговорим о другой стороне медали – в Renault пообещали поддержку китайцам в освоении рынка Южной Корей при помощи собственной компании Renault Samsung. Скорее всего, речь идет о локализации некоторых китайских моделей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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