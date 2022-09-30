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30 сен 2022

Geely начинает поглощать Aston Martin

Geely начинает поглощать Aston Martin

Холдинг Geely, который является крупнейшей частной автомобильной компанией Китая, приобрел 7,6 процента акций британского автопроизводителя Aston Martin. Официальная сумма сделки не раскрываются, но независимые эксперты называют цифры в районе 75 миллионов долларов

«Мы с нетерпением ждем возможности изучить возможности для взаимодействия с Aston Martin», — заявил генеральный директор Zhejiang Geely Дэниел Дунхуэй Ли в интервью местным СМИ. Стоит отметить, что китайской марке уже полностью принадлежит другой британский производитель гоночных машин – Lotus. С большой долей вероятности Geely cкупает европейские технологии ради чего-то грандиозного.

По некоторым слухам Geely собирается разработать некий электрический спорткар, гоночные технологии Аston Martin должны помочь китайцам в этом вопросе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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