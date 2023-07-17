Geely представила новый седан Galaxy L6

Китайская марка Galaxy, которая является суббрендом Geely, представила новый гибридный седан под названием L6

Galaxy L6 станет второй моделью в линейке компании после кроссовера Galaxy L7, который показали в феврале этого года. Как внешне, так и внутренне автомобили максимально похожи, за исключением некоторых элементов интерьера. К примеру, у кроссовера мы наблюдали 3 отдельных цифровых экрана на передней панели, а у седана их всего два (передний пассажир не получил собственный блок управления медиасистемой).

В основе силовой установки лежит гибридная архитектура NordThor Hybrid 8848. Она представляет собой тандем из турбированной “четверки” объемом 1,5 л. и электрогенератора, который также может приводить в движения передние колеса. Напомним, что такая же гибридная установка в кроссовере Galaxy L7 суммарно выдает 390 л.с. и 535 Нм.