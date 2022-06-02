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2 июн 2022

Geely запустила в космос собственный спутник

Geely запустила в космос собственный спутник
Таким образом китайский концерн хочет улучшить свои системы навигации, сделав их более точными. Сообщается, что в будущих моделях навигационные датчики будут получать сигналы лишь с фирменных спутников.
На данный момент запущено лишь шесть космических аппаратов, но уже в 2025 году их количество будет исчисляться несколькими десятками. Производственный план предполагает к 2030 году вывести на орбиту уже 240 спутников. Отметим, что каждый из них создан инженерами китайского концерна и произведен на мощностях заводов Geely.
 
Любопытно, но теперь китайского автопроизводителя можно назвать игроком и космической отрасли в том числе. Считается, что первым в этом деле была Tesla и компания SpaceX, которые основал Илон Маск.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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