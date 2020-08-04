General Motors спасает свое наследие

Американский концерн GM возобновил производство 5,7-литрового бензинового мотора V8 для старых внедорожников, пикапов и фургонов марок Chevrolet и GMC

General Motors выпустил новый мотор V8 для старых моделей. Двигатель модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было приобрести только восстановленным на заводе, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового мотора и на 100 процентов состоит из новых деталей и компонентов. На него действует стандартная гарантия в три года или 100 000 миль пробега.

5,7-литровый V8 модели 350 предназначен для моделей Chevrolet и GMC: внедорожников, пикапов и фургонов 1987-1995 годов выпуска, лёгких пикапов 1996-2002 годов и тяжёлых пикапов 1996-2002 годов. В конструкцию мотора внесён ряд небольших усовершенствований для повышения надёжности — у него новая головка цилиндров, масляный поддон, клапанные крышки и коленвал, а все детали теперь изготавливаются на современных станках с электронным управлением.