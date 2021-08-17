Genesis GV70 получил российскую прописку

Калининградский автомобильный завод «Автотор» запустил производственные процессы по сборке кроссовера Genesis GV70.

Автомобиль будет собираться по методу отверточной сборки (крупноузловая сборка). Сам кроссовер построен на одной платформе с седанами Kia Stinger и Genesis G70. В России кроссовер будет предлагаться в 13 вариантах окраски кузова. Палитра состоит из четырех матовых эмалей, восьми цветов металлик и одного глянцевого оттенка.

Что касается двигателей, то автомобиль приедет к нам с тремя моторами – бензиновыми агрегатами 2.5 и 3.5 и турбодизелем 2.2. Мощность моторов – 249, 349 и 199 лошадиных сил соответственно. У автомобиля будет безальтернативный автомат на восемь ступеней и полный привод.