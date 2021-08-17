Автомобильный портал Motorpage
17 авг 2021

Genesis GV70 получил российскую прописку

Genesis GV70 получил российскую прописку

Калининградский автомобильный завод «Автотор» запустил производственные процессы по сборке кроссовера Genesis GV70.

Автомобиль будет собираться по методу отверточной сборки (крупноузловая сборка). Сам кроссовер построен на одной платформе с седанами Kia Stinger и Genesis G70.  В России кроссовер будет предлагаться в 13 вариантах окраски кузова. Палитра состоит из четырех матовых эмалей, восьми цветов металлик и одного глянцевого оттенка. 

Что касается двигателей, то автомобиль приедет к нам с тремя моторами – бензиновыми агрегатами 2.5 и 3.5 и турбодизелем 2.2. Мощность моторов – 249, 349 и 199 лошадиных сил соответственно. У автомобиля будет безальтернативный автомат на восемь ступеней и полный привод.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Seltos 2020 вид сбоку

В Kia готовятся представить загадочный Seltos

17 августа 2021
Nissan Juke Nismo RS 2015 передние кресла

Представлен новый спорткар Nismo

17 августа 2021
Audi Q5 E-Tron

В Китае показали новый Audi Q5 E-Tron

17 августа 2021
Lada Granta 2019 вид спереди

Lada Granta стала дефицитом в России

17 августа 2021
Skoda Scala 2019 вид спереди

Новая Skoda Fabia: подробности

17 августа 2021

У дорожных камер обнаружился интересный баг

17 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) как новый hyundai tucson чуть не превратился в жертву дизайна Тест драйв
16 августа 2021

Hyundai Tucson
"Как новый Hyundai Tucson чуть не превратился в жертву дизайна"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 8 4