Автомобильный портал Motorpage
22 июн 2022

Германия выступает против запрета двигателей внутреннего сгорания

Германия выступает против запрета двигателей внутреннего сгорания

Европа - странный континент. Казалось бы, европейский парламент проводит инициативу по запрету двигателей внутреннего сгорания, которую поддерживают даже сами автопроизводители. Однако правительства самих европейских стран выступают против!

Да,  для того, чтобы запрет вступил в силу, необходимо получить одобрение правительств всех двадцати семи стран, входящих в Евросоюз. Вот только на прошлой неделе свой отказ выразило правительство Италии, Франции и Чехи. Точка зрения всех трех стран - запрет спровоцирует массовую безработицу в отрасли и потребует серьёзных финансовых вливаний в развитие инфраструктуры.

Что касается немецких властей, то они считают, что ДВС можно сохранить, найдя для них соответствующие ниши. По мнению властей страны, ответом на запрос ЕС по сокращению объёмов вредных выбросов мог бы стать, например, массовый переход на синтетическое топливо.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России построят завод по производству вездеходов

22 июня 2022
JAC J7 (2021) вид спереди

Президент России рассказал о переговорах по наращиванию поставок китайских автомобилей

22 июня 2022
Lada Largus (2020) вид спереди

Производство Lada Largus может быть запущено в июле

22 июня 2022

Центробанк хочет сделать ОСАГО дороже

22 июня 2022

Российские водители жалуются на сложность покупки модулей Глонасс

22 июня 2022

Водителям-беженцам не придётся покупать российские полисы ОСАГО

22 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval F7X - haval f7x (2020) «чёрной молнии подобный» Тест драйв
22 июня 2022

Haval F7X
"«Чёрной молнии подобный»"
Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x
Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки
Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) «лифтбек — это тот же седан, только лучше»
Тест драйв
10 июня 2022

Volkswagen Polo Sedan
"«Лифтбек — это тот же седан, только лучше»"

Написано новостей:

3 0 8 6 6