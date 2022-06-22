Германия выступает против запрета двигателей внутреннего сгорания

Европа - странный континент. Казалось бы, европейский парламент проводит инициативу по запрету двигателей внутреннего сгорания, которую поддерживают даже сами автопроизводители. Однако правительства самих европейских стран выступают против!

Да, для того, чтобы запрет вступил в силу, необходимо получить одобрение правительств всех двадцати семи стран, входящих в Евросоюз. Вот только на прошлой неделе свой отказ выразило правительство Италии, Франции и Чехи. Точка зрения всех трех стран - запрет спровоцирует массовую безработицу в отрасли и потребует серьёзных финансовых вливаний в развитие инфраструктуры.

Что касается немецких властей, то они считают, что ДВС можно сохранить, найдя для них соответствующие ниши. По мнению властей страны, ответом на запрос ЕС по сокращению объёмов вредных выбросов мог бы стать, например, массовый переход на синтетическое топливо.