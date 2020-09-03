ГИБДД хочет проверять автошколы

Госавтоинспекцию хотят наделить правом проверять автошколы. Такое нововведение предусмотрено в проекте поправок в Закон «О полиции», опубликованном на портале проектов нормативных актов

Сегодня ГАИ обладает полномочиями проверять соответствие программ подготовки водителей автошкол установленным примерным программам, а также в обязательном порядке выдает заключения на соответствие учебно-материальной базы автошколы требованиям этих программ.

Но проблема заключается в том, что недобросовестные автошколы для получения лицензии заключают договоры аренды помещений, площадок, закупают или арендуют новые автомобили, а после получения заключения быстро расторгают договоры. При этом для обучения используются другие площадки и транспорт, зачастую не соответствующие установленным требованиям.

В новых поправках МВД предлагают наделить правом проверять автошколы вместе с лицензирующими органами. Предполагается, что такие полномочия полиции ни в коей мере не коснутся добропорядочных автошкол. Зато позволят окончательно убрать с рынка серые автошколы и повысить уровень подготовки водителей.