Автомобильный портал Motorpage
3 сен 2020

ГИБДД хочет проверять автошколы

ГИБДД хочет проверять автошколы

Госавтоинспекцию хотят наделить правом проверять автошколы. Такое нововведение предусмотрено в проекте поправок в Закон «О полиции», опубликованном на портале проектов нормативных актов

Сегодня ГАИ обладает полномочиями проверять соответствие программ подготовки водителей автошкол установленным примерным программам, а также в обязательном порядке выдает заключения на соответствие учебно-материальной базы автошколы требованиям этих программ.

Но проблема заключается в том, что недобросовестные автошколы для получения лицензии заключают договоры аренды помещений, площадок, закупают или арендуют новые автомобили, а после получения заключения быстро расторгают договоры. При этом для обучения используются другие площадки и транспорт, зачастую не соответствующие установленным требованиям.

В новых поправках МВД предлагают наделить правом проверять автошколы вместе с лицензирующими органами. Предполагается, что такие полномочия полиции ни в коей мере не коснутся добропорядочных автошкол. Зато позволят окончательно убрать с рынка серые автошколы и повысить уровень подготовки водителей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hennessey Mammoth 6x6

В Hennessey готовятся представить нечто монструозное

02 сентября 2020

Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии коронавируса

02 сентября 2020
Skoda Enyaq iV (2021)

Skoda представила свой электрический кроссовер

02 сентября 2020
Toyota Starlet 2021

В гамму Toyota вернулась модель Starlet

02 сентября 2020

Nissan обозначил дату показа проекта «Z»

02 сентября 2020
Volvo V40 Cross Country (2014)

У российских Volvo может перегреваться мотор. Объявлен отзыв

02 сентября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche Taycan - porsche taycan 2020 почему porsche taycan стал дважды героем Тест драйв
02 сентября 2020

Porsche Taycan
"Почему Porsche Taycan стал дважды героем"
Hyundai Genesis G80 - genesis g80 2018 равнение на кайзера - поклоны императору
Тест драйв
31 августа 2020

Hyundai Genesis G80
"Равнение на кайзера - поклоны императору"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019
Тест драйв
29 августа 2020

Toyota RAV4
"Возлюби дальнего своего"
Mitsubishi Outlander - жажда путешествий
Автопутешествия
28 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Жажда путешествий"

Написано новостей:

2 6 5 7 8