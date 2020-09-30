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30 сен 2020

ГИБДД назвала главные «трассы-убийцы» в Москве

ГИБДД назвала главные «трассы-убийцы» в Москве

Больше всего аварий с погибшими происходит на МКАД, а также на Калужском шоссе и Кутузовском проспекте

Московская Госавтоинспекция назвала МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект самыми аварийно-опасными автомобильными магистралями в городе, где происходит наибольшее количество ДТП с погибшими. Об этом со ссылкой на врио начальника столичной ГИБДД Алексея Диокина сообщает агентство РИА «Новости». Так, на МКАД за первые восемь месяцев 2020 года погибло 53 человека, что на 6 человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте идет Калужское шоссе, где в результате аварий скончались 10 человек, (вдвое больше, чем в 2019 году).

Далее следует Кутузовский проспект с показателем 5 погибших (в прошлом году — 8). Всего в Москве в 2020 году, по данным ГИБДД, произошло 5536 аварий, в которых погибли 255 человек. Ранее статистику по ДТП в Москве привели в столичном департаменте транспорта, где тоже подчеркнули, что летом 2020 года больше всего серьезных аварий было зафиксировано на крупных магистралях.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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