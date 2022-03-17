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17 мар 2022

ГИБДД не дает добро на смену резины

ГИБДД не дает добро на смену резины

Сейчас ранняя весна начинает радовать всех солнечными теплыми деньками. Погода настолько хороша, что на дороги уже начинают выезжать мотоциклисты, а автомобилисты задумываются о смене зимней резины на летнюю, вот только спешить с этим не стоит.

Столичная ГИБДД рекомендует водителям повременить с «переобувкой», так как по ночам еще случаются заморозки, да и днем температуры нельзя назвать устойчивыми. «Пока что ночью в Москве минусовая температура, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, минус будет и днем. Поэтому сейчас ездить безопаснее на зимней резине»- заявила пресс-служба ГИБДД в  официальных аккаунтах социальных сетей.

Сотрудники дорожной автоинспекции напомнили, что граница температур, когда уже допустима смена резины, находится на отметке в плюс семь градусов.  При этом по данным российского Гидрометцентра,  до конца недели днем в столице температура воздуха составит от +1 до +3 градусов тепла. Ночью ожидается резкое похолодание до –10 градусов. Кроме того, ночью и утром в столице местами ожидается гололедица.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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