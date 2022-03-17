ГИБДД не дает добро на смену резины

Сейчас ранняя весна начинает радовать всех солнечными теплыми деньками. Погода настолько хороша, что на дороги уже начинают выезжать мотоциклисты, а автомобилисты задумываются о смене зимней резины на летнюю, вот только спешить с этим не стоит.

Столичная ГИБДД рекомендует водителям повременить с «переобувкой», так как по ночам еще случаются заморозки, да и днем температуры нельзя назвать устойчивыми. «Пока что ночью в Москве минусовая температура, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, минус будет и днем. Поэтому сейчас ездить безопаснее на зимней резине»- заявила пресс-служба ГИБДД в официальных аккаунтах социальных сетей.

Сотрудники дорожной автоинспекции напомнили, что граница температур, когда уже допустима смена резины, находится на отметке в плюс семь градусов. При этом по данным российского Гидрометцентра, до конца недели днем в столице температура воздуха составит от +1 до +3 градусов тепла. Ночью ожидается резкое похолодание до –10 градусов. Кроме того, ночью и утром в столице местами ожидается гололедица.