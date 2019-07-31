Госавтоинспекция опубликовала карту России с точками размещения всех комплексов фиксации нарушений. Раздел пока работает в тестовом режиме и информация о некоторых камерах может отсутствовать

В ведомстве заявляют, что с помощью интерактивной карты легко узнать, является та или иная камера стационарной или передвижной, где именно она стоит и какие нарушения фиксирует. В МВД отметили, что карта предназначена не только для информирования водителей, но и для помощи разработчикам навигационных приложений.

Напомним, что решение о публикации карты с расположением камер принято по итогам заседания Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. На нём президент России Владимир Путин потребовал не скрывать места установки комплексов фиксации нарушений. Также он поручил отменить все штрафы с камер, установленных с нарушениями.