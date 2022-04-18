ГИБДД ослабит контроль над водителями

Правоохранительные органы перестанут наказывать водителей за незначительные нарушения ПДД. Сотрудники ГИБДД сконцентрируются на деяниях, которые несут прямую угрозу дорожному движению

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий» - цитирует ТАСС представителей ведомства.

Интересно, что в марте СМИ сообщали о том, что МВД разослало в региональное подразделение специальное письмо, где предписывалось отказаться, по возможности, от штрафных санкций за мелкие нарушение правил. В ведомстве посчитали такие действия необходимыми, так как кризисная ситуация в мире привела к снижению доходов россиян.В первую очередь послабление касались водителей грузовиков, перевозящих товары народного потребления, сельхозпродукцию и иные грузы, необходимые для сохранения функционирования экономики.