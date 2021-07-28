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28 июл 2021

ГИБДД отчиталась о работе скрытых патрулей

ГИБДД отчиталась о работе скрытых патрулей

В начале лета Госавтоинспекция вывела на столичные дороги сотрудников под прикрытием. На гражданских автомобилях они выявляют нарушения ПДД и передают информацию ближайшим нарядам, которые и останавливают нарушителей

Собственно, с запуска программы прошло почти два месяца и настала пора отчитаться о первых результатах. Они есть – так за весь период работы скрытыми патрулями ГИБДД было проверено более 4 тысяч транспортных средств и пресечено 1646 нарушений.

Отметим, что большинство нарушений нельзя назвать злостными. Самое массовое – незаконная тонировка. На втором месте идет управление автомобилем с нестандартными государственными регистрационными знаками. В ведомстве считают, что скрытые патрули полностью оправдали свою необходимость, а значит подобная практика будет продолжаться.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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