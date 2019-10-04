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4 окт 2019

ГИБДД пожалеет водителей с тонировкой

ГИБДД пожалеет водителей с тонировкой

Нарушителям, которые любят затягивать стекла своих автомобилей «по-черному», дадут возможность добровольно отказаться от этой затеи и не нарваться на штраф

Глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что водителям, которые управляют автомобилем с сильно тонированными стеклами, нужно дать возможность в «разумные сроки» устранить это нарушение. Срок следует отсчитывать с момента выдачи письменного предписания устранить нарушение, и он должен составлять не менее суток.

Напомним, что летом депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за неправильную тонировку. Авторы инициативы предлагают признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Парламентарии считают, что тонировка стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля

При написании новости использовалась информация:
РБК

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