ГИБДД рассказала о влиянии смартфона на реакцию за рулем

Скорость реакции водителя замедляется на три секунды при простом взгляде на экран смартфона. К таким выводам пришли эксперты в области безопасности дорожного движения

«При управлении со смартфоном, стиль вождения становится значительно более беспорядочным. Водители допускают много отклонений в скорости движения — как вверх, так и вниз. Зачастую, отвлекаясь на телефон, они выезжают на встречную полосу движения и могут находиться на ней продолжительное время», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД также подчеркнули, что большинство таких аварий не связано с намеренным выездом на полосу встречного движения, В ведомстве считают, что основная причина ДТП «на встречке» — банальное отвлечение внимания. По расчетам экспертов, даже если водитель не смотрит на дорогу всего секунду, за это время машина проезжает 14 метров со скоростью 50 км/ч. А когда скорость составляет 100 км/ч — 28 метров. Поэтому, по мнению специалистов, даже такие действия водителя, как как передача бумажного носового платка пассажиру или игрушки за спину, могут привести к аварии.