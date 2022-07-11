ГИБДД рассказало водителям, как правильно организовывать автомобильные путешествия

Летний сезон уже находится в полном разгаре, и наши соотечественники устремились на черноморские курорты. Разумеется, большинство из них планируют поехать туда на машине, но как сделать так, чтобы поездка не превратилась в муку?

Собственно, здесь на сцену выходит столичная ГИБДД, которая приготовила специальный чек-лист о том, как подготовиться к дальнему путешествию. Пожалуй, самое главное правило – не садиться за руль переутомлённым. Отдохните хорошенько перед дорогой, а в пути делайте побольше остановок.

Еще одно важное уточнение – не пейте алкоголь накануне поездки, соблюдайте ПДД и используйте в поездке систему навигации, которая предупредит об аварийно-опасных участках и допустимом скоростном режиме.