ГИБДД собирается уничтожить первую женскую парковку

Парковка для женщин, неужели есть и такая? Да, оказывается, есть - она открылась в Казани возле торгового центра «ЦУМ». Только вот местное ГИБДД возмущено этим новшеством

В чем смысл? «Женские» машиноместа существенно шире традиционных (4,4 метра против стандартных 2,5), покрашены в розовый цвет и отмечены специальными знаками. Начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов рассказал местному изданию «Татар-информ», что идею с женской парковкой он подсмотрел в Европе: по его словам, там такими паркингами уже никого не удивишь. «Сделано это прежде всего для удобства — на широком паркинге удобно загружать в багажник покупки. К тому же места расположены максимально близко к входу в ТЦ, чтобы автоледи не пришлось далеко идти с тяжелыми сумками», — цитирует Шутова портал Drom.

Тем не менее, ГИБДД Казани сразу потребовала от ТЦ ликвидировать женскую парковку. «Руководству торгового центра ГИБДД Казани вынесла предписание в трое суток вернуть парковочные места в соответствии с требованиями российского законодательства и ПДД». В инспекции пояснили, что в ПДД нет понятия мужской и женской парковки, а собственник должен был согласовать нанесение разметки с ГИБДД.