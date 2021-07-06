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6 июл 2021

ГИБДД высоко оценила потенциал скрытых патрулей

ГИБДД высоко оценила потенциал скрытых патрулей

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции рассказала, что с середины июня сотрудниками ГИБДД в рамках программы тайных патрулей было выявлено  почти полтысячи административных правонарушений

«Мы уверены, что используемый метод скрытого патруля позволит выявлять нарушения норм дорожной безопасности в условиях, когда водитель, не видя в поле зрения экипажей ДПС или камер фото-видеофиксации, может позволить себе допустить нарушение правил дорожного движения», — цитирует портал Mail.ru представителей ГИБДД.

Интересно, что большинство зафиксированных нарушений относятся  не к злостным. То есть они не касаются превышений скорости, несоблюдения знаков и так далее. Самым массовым нарушением, выявленным скрытым патрулем, стала незаконная тонировка. Второй по «популярности» - эксплуатация транспортного средства с нестандартными номерными знаками.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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