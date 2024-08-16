Гиперкар Pininfarina Battista получил версию Targamerica без крыши

Компания Pininfarina показала открытую версию электрического гиперкара Battista под названием Targamerica. Спецверсию подготовили для автомобильной недели в Монтерее (США)

Pininfarina Battista Targamerica - это эксклюзивный кабриолет для клиента компании, который уже приобрел себе в коллекцию купе Battista. Отмечается, что серебристый цвет кузова автомобиля вдохновлен Ferrari Testarossa Spider 1986 года, который также был подготовлен в единственном экземпляре ателье Pininfarina для почетного клиента - главы Fiat Джанни Аньелли. Предполагается, что у Targamerica крыша съемная и может быть как в тканевом, так и жестком исполнении. Однако компания не подтвердила эту информацию. Помимо этого, по просьбе клиента, между сиденьями в салоне установили сигарный хьюмидор.

Напомним, что Battista оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1900 л.с. Разогнаться до “сотни” автомобиль способен за 2 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 300 км/ч. Емкости аккумулятора в 120 кВт*ч хватает на запас хода в 500 км по циклу WLPT.