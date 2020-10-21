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21 окт 2020

Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости

Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости
Автор фото: фирма-производитель

Гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости среди серийных авто¬мобилей, разогнавшись до 508,73 км/ч

Как сообщает Motor1, в нынешнем рекорде участвовал полностью серийный вариант SSC Tuatara, оснащённый шинами заводской комплектации и заправленный обычным, не гоночным бензином. Было проведено два заезда. В первом SSC показал максимальную скорость 484,53 км/ч, во втором – 532,93 км/ч. Средняя скорость и составила пошедшие в зачёт 508,73 км/ч.  В моторном отсеке SSC Tuatara –  мотор V8 объёмом 5,9 литра. В зависимости от топлива – бензин или смесь с этанолом – агрегат выдаёт от 1350 до 1750 л.с.

Формально предыдущий рекорд принадлежал Bugatti Chiron: французский гиперкар разогнался до 490,48 км/ч в прошлом году. Однако он проехал только в одну сторону (для зачета требуется двойной заезд). А двойную успешную попытку совершил в 2017-м Koenigsegg Agera RS, достигнув 447,19 км/ч. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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