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7 окт 2019

Гироскутеры станут полноценными участниками движения

Гироскутеры станут полноценными участниками движения

ГИБДД и Минтранс разрабатывают поправки в Правила дорожного движения, вводящие новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты

Если говорить о подробностях, то уже заявлено, что СИМ должны перемещаться по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (как велосипедисты). Правда, стоит отметить, что санкции на нарушение новых правил пока не объявлены.

Отметим, что с 2017 года ГИБДД ведет статистику аварий с участием нового вида транспорта: в РФ произошло 140 ДТП, в которых погибло четыре человека. Текущая редакция правил приравнивает пользователей таких устройств к обычным пешеходам.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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