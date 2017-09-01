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1 сен 2017

Глава Audi Sport покинет свой пост после года работы

Глава Audi Sport покинет свой пост после года работы
Автор фото: фирма-производитель

На посту Audi Sport Стефан Винкельман проработал ровно год, собственно, с момента объединения под одним брендом спортивного отделения компании и quattro GmbH. В сентябре этого года он покинет компанию. В Audi решили, что его опыт лучше подойдет компании Bugatti, которую сегодня возглавляет Вольганг Дюрхаймер. При этом Дюрхаймер сохранит за собой пост главы Bentley.

Само же отделение Audi Sport, которое сегодня занимается производством «заряженных» версий гражданских моделей и клиентских машин для автоспорта, перейдет под руководство Майкла-Юлиуса Рейнца, который сегодня руководит продажами Audi в Китае. По всей видимости в Audi считают, что Рейнц лучше «технаря» Винкельмана справится с продвижением продукции Audi Sport на мировых рынках.

Главной же интригой всех этих перестановок является дальнейшая судьба Дюрхаймера. Источники британского издания Autocar говорят, что он останется в структурах концерна Volkswagen AG. По слухам после очередного витка Дизельгейта Дюрхаймер, хотел уйти в отставку, но его уговорили остаться до запуска в производство третьего поколения купе Bentley Continental GT. До Bentley Дюрхаймер возглавлял отдел разработок Audi и постоянно конфликтовал с бывшем главой «четырех колец», а затем и всего Volkswagen AG Мартином Винтеркорном. Именно поэтому его дважды  (первый раз с 2010 по 2012 годы) фактически «ссылали» руководить британской компанией.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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