Глава JLR внезапно уходит в отставку накануне масштабного перезапуска Jaguar

Эдриан Марделл, возглавлявший Jaguar Land Rover последние два года, объявил о своей отставке в момент, когда компания стоит на пороге одного из самых амбициозных этапов своей истории

За 35 лет работы в компании Марделл прошел путь от финансиста до генерального директора, возглавив JLR после ухода Тьерри Боллоре в 2023 году. Под его руководством не только выросла прибыль после кризиса, вызванного эпидемией, но и началась структурная трансформация брендов (Range Rover, Defender и Discovery были выделены в самостоятельные направления).

Однако ключевым испытанием для Марделла стал перезапуск Jaguar. Компания свернула производство всех прежних моделей, поставив на карту новое позиционирование в сегменте люксовых электрокаров стоимостью свыше 100 тысяч долларов. Однако рынок показывает охлаждение спроса к дорогим электромобилям, а сам Jaguar пока не представил ни одного серийного EV нового поколения.

На фоне этих амбиций Land Rover выглядит стабильнее. Defender и Range Rover приносят прибыль, однако и здесь не все гладко. Выход первого электрокроссовера Range Rover отложен на 2026 год, что может сигнализировать о слабом спросе на модель. Дополнительные трудности создают пошлины Трампа. Автомобили, которые производятся в Словакии, облагаются в США пошлиной в 15%, в то время как британские модели – 10% только на первые 100 тысяч машин в год.

Отставка Марделла произошла без анонса преемника. Новый CEO, которого компания еще не назвала, получит в наследство сложный период адаптации к глобальным вызовам и реализацию стратегически рискованного курса Jaguar.