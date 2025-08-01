Автомобильный портал Motorpage
1 авг 2025

Глава JLR внезапно уходит в отставку накануне масштабного перезапуска Jaguar

Глава JLR внезапно уходит в отставку накануне масштабного перезапуска Jaguar
Автор фото: из открытых источников

Эдриан Марделл, возглавлявший Jaguar Land Rover последние два года, объявил о своей отставке в момент, когда компания стоит на пороге одного из самых амбициозных этапов своей истории

За 35 лет работы в компании Марделл прошел путь от финансиста до генерального директора, возглавив JLR после ухода Тьерри Боллоре в 2023 году. Под его руководством не только выросла прибыль после кризиса, вызванного эпидемией, но и началась структурная трансформация брендов (Range Rover, Defender и Discovery были выделены в самостоятельные направления).

Однако ключевым испытанием для Марделла стал перезапуск Jaguar. Компания свернула производство всех прежних моделей, поставив на карту новое позиционирование в сегменте люксовых электрокаров стоимостью свыше 100 тысяч долларов. Однако рынок показывает охлаждение спроса к дорогим электромобилям, а сам Jaguar пока не представил ни одного серийного EV нового поколения.

На фоне этих амбиций Land Rover выглядит стабильнее. Defender и Range Rover приносят прибыль, однако и здесь не все гладко. Выход первого электрокроссовера Range Rover отложен на 2026 год, что может сигнализировать о слабом спросе на модель. Дополнительные трудности создают пошлины Трампа. Автомобили, которые производятся в Словакии, облагаются в США пошлиной в 15%, в то время как британские модели – 10% только на первые 100 тысяч машин в год.

Отставка Марделла произошла без анонса преемника. Новый CEO, которого компания еще не назвала, получит в наследство сложный период адаптации к глобальным вызовам и реализацию стратегически рискованного курса Jaguar.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus IS (2021)

Lexus прощается с моделями IS, RC и UX 300e

01 августа 2025
EXEED EXLANTIX ES (2025)

Состоялся российский дебют EXEED EXLANTIX ES на Moscow Raceway

01 августа 2025

Stellantis теряет миллиарды из-за новых пошлин

31 июля 2025
Lada Iskra

Lada Iskra получит 120-сильный двигатель от кроссовера Azimut

31 июля 2025

С 1 августа россияне лишаются одной из лазеек для экономии на утильсборе

31 июля 2025
Volkswagen Lamando L GTS

В Китае представили обновленный Volkswagen Lamando L

31 июля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны
Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"
Omoda C7 - omoda c7 (2024) градус авангарда
Тест драйв
11 июля 2025

Omoda C7
"Градус авангарда"

Написано новостей:

3 6 1 8 5