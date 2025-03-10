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10 мар 2025

Глава Nissan может покинуть пост на следующей неделе

Глава Nissan может покинуть пост на следующей неделе
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Nissan Макото Учида может уйти в отставку уже на следующей неделе. По данным японских СМИ, совет директоров компании готовится выбрать его преемника. Комитет по назначениям уже собрался 6 марта для обсуждения кандидатуры нового главы

Слухи об отставке Учида появились после провала переговоров о слиянии с Honda. Источники сообщают, что его уход может возобновить дискуссии о партнерстве с японским автогигантом. И все же, пока неясно, готова ли Nissan стать дочерней компанией Honda, судя по результатом переговоров автопроизводителей. Эксперты считают, что совет директоров вряд ли оставит Учида в должности. Среди потенциальных преемников называют финансового директора Жереми Папена и директора по планированию Ивана Эспиносу.

Напомним, что Nissan переживает сейчас самые трудные времена. Снижение доходов, рост затрат и усиление конкуренции ставят под угрозу будущее компании. По словам одного из инсайдеров, Nissan осталось всего 12–14 месяцев на выживание, а сам Учида ранее уже признавал необходимость продажи доли компании.

При написании новости использовалась информация:
asia.nikkei

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