Глава Stellantis выступил против тарифов Трампа и предложил альтернативное решение

Глава Stellantis Джон Элканн присоединился к числу противников введения предложенных президентом США Дональдом Трампом тарифов на автомобили из Мексики и Канады

Вместо 25-процентной пошлины, которая должна вступить в силу 4 марта, Элканн предлагает закрыть лазейку, позволяющую ежегодно ввозить в США 4 миллиона автомобилей, не содержащих американских комплектующих. Он подчеркнул, что такие ограничения помогут поддержать автопром США без введения дополнительных налогов, которые могут привести к миллиардным убыткам и сокращению рабочих мест. По его словам, автомобили, произведенные в Северной Америке (включая Мексику и Канаду), уже соответствуют требованиям по доле американских комплектующих, установленным торговым соглашением 2020 года.

Для Stellantis новый тариф может стать серьезным ударом: более 40% автомобилей концерна, продаваемых в США, выпускаются за границей. В 2024 году из Мексики в США ввезли 2,19 млн автомобилей (13,6% рынка), а из Канады — 717 000 автомобилей (4,5%).