Глава Volkswagen подсказал, когда именно надо пересесть на электрокары

Председатель правления VW Group Герберт Диесс опубликовал в LinkedIn пост, в котором привёл экономиче­ские обоснования перехода на электро­мобили.

Господин Диесс заявил, что эксплуатация Volkswagen Tiguan обходится на тридцать процентов дороже, чем эксплуатация электрического одноклассника под названием Volkswagen ID.4. Любопытно, но соплатформенные с «Тигуаном» модели Audi и Skoda (Q5 и Kodiaq) обойдутся в сравнении с электрокарами еще дороже – на сорок и пятьдесят процентов соответственно. Это означает, что на электрокары давно пора пересесть.

Любопытно, но месяц назад Диесс лично встречался с главой Tesla, Илоном Маском. Главы компаний показали друг другу свои разработки – Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4. Отметим, что американский топ-менеджер высоко отозвался о немецкой разработке, отметив достойную динамику и управляемость.