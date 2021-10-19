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19 окт 2021

Глава Volkswagen подсказал, когда именно надо пересесть на электрокары

Глава Volkswagen подсказал, когда именно надо пересесть на электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Председатель правления VW Group Герберт Диесс опубликовал в LinkedIn пост, в котором привёл экономиче­ские обоснования перехода на электро­мобили. 

Господин Диесс заявил, что эксплуатация Volkswagen Tiguan обходится на тридцать процентов дороже, чем эксплуатация электрического одноклассника под названием Volkswagen ID.4.  Любопытно, но соплатформенные с «Тигуаном» модели Audi и Skoda (Q5 и Kodiaq) обойдутся в сравнении с электрокарами еще дороже – на сорок и пятьдесят  процентов соответственно. Это означает, что на электрокары давно пора  пересесть.

Любопытно, но месяц назад Диесс лично встречался с главой Tesla, Илоном Маском. Главы компаний показали друг другу свои разработки – Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4. Отметим, что американский топ-менеджер  высоко отозвался о немецкой разработке, отметив достойную динамику и управляемость.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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