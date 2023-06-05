GM и Stellantis оштрафовали «за экологию»

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) оштрафовала концерны General Motors и Stellantis за торговлю машинами, не соответствующих регламенту

Регламент касается среднего расхода топлива. Оказалось, что производители сознательно занизили паспортные показатели. Казалось бы, а что в этом страшного? Дело в том, что в США долгое время действует специальная программа CAFE. Она устанавливает средний расход топлива, выражаемый в количестве миль, которые можно проехать на одном галлоне топлива.

Эти нормативы постепенно ужесточаются, поскольку от расхода напрямую зависит объём вредных выбросов. В результате каждый автопроизводитель должен выплатить по 300 миллионов долларов.