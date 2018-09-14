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14 сен 2018

GM отзывает больше миллиона опасных машин

GM отзывает больше миллиона опасных машин
Автор фото: фирма-производитель

Сентябрь этого года богат сообщениями о массовых отзывах: Ford, Toyota, а теперь и GM

По имеющимся сообщениям, всё довольно серьёзно. СМИ информируют о 30 случаях отказа рулевого управления во время движения и о двух пострадавших. Отзывать собираются более 1,2 млн. автомобилей по всему миру.

Пока речь идёт об отзыве моделей Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade и GMC Sierra. Во всех авто установлено электрическое рулевое управление, дефект которого и стал причиной отказов. Возможно, это не полный перечень отзываемых машин.

Примечательно, что GM явно торопится организовать работы по ремонту, стараясь при этом не допустить утечки полной информации. 30 случаев отказа руля – не шутка, как и двое пострадавших. Однако, детальной информации и анализа специалистов до сих пор нет. Американцы явно стараются спасти реноме, предоставив владельцам машин полные сведения в тот момент, когда «всё уже делается».

Справедливости ради, это не самый страшный случай неполадок, приводящих к тяжким последствиям. Тойота отзывала более 600 000 машин с неисправными подушками в начале этого года. Тогда речь шла о более 15 смертельных случаях.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru

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