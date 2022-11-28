GM перестал писать в Twitter

Социальные сети – это серьезный инструмент для продвижения. Это понимают и политики, и it-компании, и автопроизводители. В основном многие предпочитают пользоваться Twitter, где в коротких сообщениях публике подаются анонсы, комментарии топ-менеджмента и прочие интересные новости

Впрочем, не так давно случилась небольшая революция – весь Twitter купил сам Илон Маск. К слову, сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Но важное здесь не это, а то, что из соцсети стали уходить автомобильные компании. Так, к примеру, глава General Motors, Мэри Барра, сделала заявление о том, что перестает пользоваться своим аккаунтом в Twitter, а днем позже об изменениях в информационной политике заявила компания GM.

В итоге компания перестала размещать рекламу, хотя и не отказалась от общения с пользователями и поклонниками марки. Впрочем, топ-менеджмент GM перестал пользоваться Twitter еще несколько недель назад.