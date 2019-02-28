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28 фев 2019

Горькие вафли

Горькие вафли

С 1 марта камеры видеофиксации начнут штрафовать водителей за новое нарушение — выезд на так называемую «вафельную разметку». Штраф за нарушение - одна тысяча рублей

Для начала вспомним законодательную основу. Согласно статье 12.13 ч. 1 российского КоАП: «выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей».

Водителя накажут в том случае, если будет зафиксировано, как автомобиль стоит на разметке с «нулевой скоростью» более 5 секунд. Говоря простым языком, если вы простояли на разметке  более пяти секунд, то вам светит штраф.

Нарушение будет фиксироваться камерами, которые будут делать целых шесть снимков, а именно: четыре обзорных снимка нарушения с указанием даты и времени, один - с траекторией движения автомобиля и один - с машиной, движению которой создали помеху. Первые камеры заработают на пересечении Садового кольца и Орликова переулка.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Комсомольская Правда

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