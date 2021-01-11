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11 янв 2021

Город без автомобилей - реальность?

Город без автомобилей - реальность?

По мнению руководителя Саудовской Аравии – это вполне себе осязаемая перспектива, которая претворится в реальность к 2025 году.

Да, наследный принц королевства Мохаммед бин Салман заявил именно так, а заодно сообщил о старте строительства. Каким же будет этот «город золотой»? Он будет очень большим -  раз в десять больше нашей столицы (2511 квадратных километров против 25 тысяч). Расположение его тоже будет весьма хорошим – на берегу моря.

 Самое главное – город будет исповедовать полную экологию. Машин в нем не будет вообще, даже электромобилей.  Вся коммуникация будет происходить  при помощи неуказанного общественного транспорта (электрического).  Все электричество будет добываться при помощи солнечных батарей

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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