Город без автомобилей - реальность?

По мнению руководителя Саудовской Аравии – это вполне себе осязаемая перспектива, которая претворится в реальность к 2025 году.

Да, наследный принц королевства Мохаммед бин Салман заявил именно так, а заодно сообщил о старте строительства. Каким же будет этот «город золотой»? Он будет очень большим - раз в десять больше нашей столицы (2511 квадратных километров против 25 тысяч). Расположение его тоже будет весьма хорошим – на берегу моря.

Самое главное – город будет исповедовать полную экологию. Машин в нем не будет вообще, даже электромобилей. Вся коммуникация будет происходить при помощи неуказанного общественного транспорта (электрического). Все электричество будет добываться при помощи солнечных батарей