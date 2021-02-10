Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2021

Города России, где больше уважают пешеходов

Города России, где больше уважают пешеходов

СМИ опубликовали рейтинг городов, где пешеходы находятся в наибольшей гармонии с водителями. Наша столица находится на лидирующих позициях

Как сообщает «Российская газета», лидерами рейтинга стали Москва, Казань, Новосибирск. Аутсайдеры - Махачкала, Ростов-на-Дону и Краснодар. Но не стоит думать, что пешеходы полностью довольны дорожной ситуацией. Исследование показывает, что всего лишь тридцать пять процентов пешеходов не имеют претензий к водителям.

Да, остальные заявляют о том, что водители постоянно нарушают правила дорожного движения. Как вам такая статистика – чуть более десяти процентов опрошенных заявили о том, что автомобилисты всегда пропускают их на переходах. Также пешеходы посетовали и на неправильную парковку водителей, например, во дворах жилых домов – только у двадцати процентов опрошенных нет претензий по этому поводу.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Defender 90 (2021)

Классический Defender возвращается на производство

10 февраля 2021
Hyundai Tiger X-1

В Hyundai показали шагающий автомобиль

10 февраля 2021

Первый электрокар Kia: подробности

10 февраля 2021
Audi e-tron GT quattro (2022)

В Audi представили свое видение Porsche Taycan

10 февраля 2021

Минивэны Ford стали гибридами

10 февраля 2021

Скоростные лимиты повышать не стоит – доказано учеными!

10 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность» Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой
Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 5 7