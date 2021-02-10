Города России, где больше уважают пешеходов

СМИ опубликовали рейтинг городов, где пешеходы находятся в наибольшей гармонии с водителями. Наша столица находится на лидирующих позициях

Как сообщает «Российская газета», лидерами рейтинга стали Москва, Казань, Новосибирск. Аутсайдеры - Махачкала, Ростов-на-Дону и Краснодар. Но не стоит думать, что пешеходы полностью довольны дорожной ситуацией. Исследование показывает, что всего лишь тридцать пять процентов пешеходов не имеют претензий к водителям.

Да, остальные заявляют о том, что водители постоянно нарушают правила дорожного движения. Как вам такая статистика – чуть более десяти процентов опрошенных заявили о том, что автомобилисты всегда пропускают их на переходах. Также пешеходы посетовали и на неправильную парковку водителей, например, во дворах жилых домов – только у двадцати процентов опрошенных нет претензий по этому поводу.