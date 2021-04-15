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15 апр 2021

Городские парковки отдадут под летние кафе

Городские парковки отдадут под летние кафе

Российская федерация рестораторов и деятелей гостиничного бизнеса направили запрос в столичный департамент транспорта о выделении некоторого объема парковочного пространства под площадки для летних кафе

Как сообщает портал Autonews,  рестораторы просят отгородить по несколько парковочных мест на городских парковках под летние  кафе, иначе говоря, парклеты.  Авторы инициативы ссылаются на успешный опыт использования таких конструкций в европейских городах вроде Парижа, Барселоны. «Дополнительные пешеходные зоны делают улицы безопаснее и уютнее, привлекают жителей, что стимулирует работу ресторанов, кафе и других публичных заведений. Особенно актуальным является работа этих заведений на открытом воздухе в связи с пандемией и необходимостью соблюдения ряда санитарных требований», — указано в сопроводительной записке.

Правда, общественность уже возмутилась, так как, по их мнению парковки в центральном районе итак  перегружены, а уменьшение их количества может привести к транспортному коллапсу.  Впрочем, в качестве пилотного проекта подобную инициативу и могут осуществить.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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