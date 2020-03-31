Автомобильный портал Motorpage
31 мар 2020

Госдума изменила правила техосмотра

Госдума изменила правила техосмотра

Госдума приняла закон, изменяющий порядок прохождения обязательного техосмотра. От этой процедуры полностью освобождаются авто младше 4 лет, передает ТАСС

Раз в два года процедуру должны проходить легковые автомобили от 4 до 10 лет, ежегодно — машины старше 10 лет. До сих пор проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от 3 до 7 лет, а легковые авто старше 7 лет — раз в год. Полностью от процедуры освобождались машины младше 3 лет.

Также 31 марта депутаты Госдумы перенесли вступление в силу закона о фотофиксации автомобиля во время технического осмотра и оформлении диагностических карт. Он должен был начать действовать с 7 июня 2020 года, но его перенесли на 1 марта 2021-го. Как отмечается в сопроводительных материалах, закон о фотофиксации техосмотра нацелен на «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью». 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Honda выступает против автомобильной революции

31 марта 2020

BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

31 марта 2020

Льготное кредитование будет поддерживаться

31 марта 2020

Парижский автосалон отменен из-за коронавируса

31 марта 2020

Немецкий автопром может потерять 100 000 рабочих мест из-за коронавируса

31 марта 2020

Дилеры просят разрешить им работать на текущей неделе

31 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC S5 - jac s5 2014 пешеходный переход Тест драйв
30 марта 2020

JAC S5
"Пешеходный переход"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления
Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает
Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 2 9