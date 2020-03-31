Госдума изменила правила техосмотра

Госдума приняла закон, изменяющий порядок прохождения обязательного техосмотра. От этой процедуры полностью освобождаются авто младше 4 лет, передает ТАСС

Раз в два года процедуру должны проходить легковые автомобили от 4 до 10 лет, ежегодно — машины старше 10 лет. До сих пор проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от 3 до 7 лет, а легковые авто старше 7 лет — раз в год. Полностью от процедуры освобождались машины младше 3 лет.

Также 31 марта депутаты Госдумы перенесли вступление в силу закона о фотофиксации автомобиля во время технического осмотра и оформлении диагностических карт. Он должен был начать действовать с 7 июня 2020 года, но его перенесли на 1 марта 2021-го. Как отмечается в сопроводительных материалах, закон о фотофиксации техосмотра нацелен на «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью».